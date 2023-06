Presentata la ‘Summer experience‘ di Trenitalia. In Liguria nuovi collegamenti e nuove fermate

Due nuovi Intercity collegheranno nei fine settimana, Milano a Savona e viceversa, partenza da Milano alle ore 10.05 arrivo a Savona alle 12:38, il ritorno parte da Savona alle 14.32 per terminare la corsa nel capoluogo lombardo alle 16.53; entrambi i collegamenti fermeranno a Genova Piazza Principe, Voghera e Pavia. Quattro regionali allungheranno la loro percorrenza fino a Sarzana con due collegamenti giornalieri da Sarzana per Levanto in partenza alle ore 8.56 e 10.56 e arrivo, rispettivamente, alle ore 9.55 e 10.55 e altrettanti arriveranno a Sarzana alle ore 20.09 da Genova Voltri (partenza ore 16.56) e alle ore 23 da Sestri Levante (partenza ore 21.45) garantendo il rientro serale dalla riviera e dalle 5 Terre.

Viaggiare di notte dalla Liguria verso Monaco e Vienna e viceversa sarà ancora più semplice grazie a collegamenti Euronight tra Italia Austria e Germania. Infatti, dall’11 giugno sul collegamento da/per La Spezia saranno attivate le fermate aggiuntive di Monterosso e Santa Margherita Ligure-Portofino. Nuova fermata nella stazione di Lavagna alle ore 8.04 per il regionale 12214 da La Spezia a Genova Piazza Principe. Tornano i collegamenti estivi per raggiungere la spiaggia di Genova Vesima che sarà servita da 20 treni regionali.

Nuovi servizi anche per le località di Diano Marina con i treni Intercity 655, 659, 675, 681, Taggia Arma con gli Intercity 689 e 745, Bordighera​ servita dal treno Intercity 641.