Imperia, Cammarata lascia la segreteria del Pd: "Decisione maturata prima delle elezioni"

"Nel corso della riunione di ieri sera del direttivo cittadino, che segue quella della direzione provinciale di lunedì, ho comunicato ufficialmente agli organismi di partito, primi interlocutori del confronto politico tra membri dello stesso partito, di essere dimissionario dalla carica di segretario cittadino e che non mi ricandiderò nel prossimo congresso cittadino", lo dice in una nota l'ormai ex segretario cittadino del Pd Massimiliano Cammarata.

"La mia decisione nasce nei mesi precedenti alle votazioni comunali da esigenze di natura strettamente personale dopo mesi di un’intensa ed altrettanto dura campagna elettorale ed indipendentemente dal risultato personale e del partito".

"Sono a disposizione del partito per accompagnarlo in questa fase di transizione che lo porterà al congresso con la ferma convinzione che tale fase debba necessariamente coinvolgere tutte le aree del partito unitamente al nuovo gruppo consiliare per delineare una politica comune, unitaria, che possa traguardare verso il prossimo segretario e la prossima segreteria nei tempi e nei modi che verranno concordati".

"Non risponderò, come ho fatto nei mesi precedenti, alle dichiarazioni rilasciate da alcuni esponenti del partito perché non conformi all’educazione impartitami e perché ritengo che le parole usate e i concetti espressi siano irrispettosi, lesivi e non corrispondenti alla tradizione del PD e della sua comunità stanca dei continui personalismi e delle lotte intestine".