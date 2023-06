Rosella Postorino e Carlo D’Amicis i due Gran Trofei per la Narrativa del Premio Letterario Internazionale ‘Casinò ’di Sanremo - Antonio Semeria’

La cerimonia del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria si aprirà sabato 10 giugno nel teatro dell’Opera del Casinò con l’assegnazione dei due Gran Trofei. Verranno consegnati a Rosella Postorino per il romanzo “Mi limitavo ad amare te” (Feltrinelli) e a Carlo D’Amicis per l’opera “La regola del bonsai” (Mondadori).

“Il decennale di un premio, con il suo ricco albo d’onore, sancisce l’impegno profuso per creare un momento culturale capace di aggregare grandi scrittori, saggisti e appassionati cultori dell’arte dello scrivere, di farli confrontare su valori comuni” – Afferma il Presidente e Amministratore Delegato Dott. Gian Carlo Ghinamo con i consiglieri avv. Lucia Artusi e dott. Eugenio Nocita - “Operando per una sempre più forte affermazione di questo evento culturale, ringraziamo della vicinanza il Comitato d’onore, presieduto da S.E. il signor Prefetto della Provincia di Imperia, dott. Valerio Massimo Romeo che ci onora del suo sostegno. Un grazie sentito al prof. Stefano Zecchi, alla Giuria tecnica, ai giurati popolari a tutti coloro che con la loro vicinanza hanno consolidato un premio, che non solo ricorda un’illustre sanremese che tanto amò la cultura ma che ben traduce la tradizione letteraria della città e della nostra azienda”.

La giuria tecnica del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria ha, inoltre, scelto le terne finaliste che si presenteranno davanti alla Giuria popolare, deputata a decretare la classifica finale.

Questi finalisti della sezione “Poesia Inedita”

- Egle Migliardi : con la silloge:” Cappuccetto Rosso diventa grande” ( Acqui Terme)

- Roberto Negro con la silloge:” Lo scrigno dei sogni (Perinaldo )

- Anna Pinizzotto con la silloge: “ Frammenti di parole “ (Torre Grotta Messina)

- Menzione d’Onore a Danila Marchi con la silloge “E si attendeva pazienti che arrivasse la fine” (Sanremo)

- Menzione della Giuria a Patrizia Martini con la silloge “Esercizi di Stile” (Bologna).

Per la sezione Narrativa Inedita:

- Pierpaolo Neggia La iena e il portavoce (Erba Como)

- Silvana Roselli Storia di un uomo senza storia (Sanremo)

- Nicola Tonelli Storia di uomini e cappelli ( Venezia)

- Menzione d’onore a Teodora Oliva per “Donne libere e uguali” (Cosenza)

- Menzione della Giuria per Nunzio Festa “Cronofobia” (Lunigiana) .

Verranno attribuiti due riconoscimenti ad altrettante Case editrici radicate nel territorio per il loro impegno duraturo a sostegno della Letteratura. Verrà completatala rosa degli scrittori che hanno partecipato alla sezione calviniana e che vedranno pubblicati i loro racconti nel volume dedicato al centenario della nascita di Italo Calvino, presentato nei Martedì Letterari.

La cerimonia prevista per sabato 10 giugno ore 16.00 nel Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo verrà moderata dal giornalista, saggista e scrittore Mauro Mazza, con l’apporto di Paola Monzardo, Carlo Sburlati, Marino Magliani, Matteo Moraglia, Marco Mauro e Marzia Taruffi.

Il premio, che si onora della presidenza del prof. Stefano Zecchi, è stato intitolato a Antonio Semeria, illustre personalità sanremasca, eccellente professionista, amministratore pubblico, editore, scomparso nel 2011, che nominato Presidente del Casinò negli Anni 80, sostenne la nascita de “I Martedì Letterari, come prosecuzione de “I Lunedì letterari” di Luigi Pastonchi. Antonio Semeria promosse le iniziative culturali ben conscio di come la Casa da Gioco dovesse tutelare e conservare la sua eredità e la sua immagine di salotto letterario e centro ludico.

Albo d’onore: Giordano Bruno Guerri, Marcello Veneziani, Mauro Mazza, Gennaro Sangiuliano, Marco Buticchi, Andrea Vitali, Mara Fazio, Bruno Morchio, Mario Vattani, Saverio Simonelli.,Enrico Vanzina, Mario Baudino, Elena Pontiggia, Riccardo Nencini, Maurizio Maggiani.

Premio “Semeria” alla carriera al prof. Giuseppe Conte, al prof. Francesco Sabatini, al prof. Aldo Andrea Mola.

Il Comitato d’onore del Premio è così composto: Presidente S.E. Il signor Prefetto di Imperia, Dott. Valerio Massimo Romeo,il signor Questore, dott. Giuseppe Felice Peritore, il Presidente del Tribunale di Imperia, Dott. Edoardo Bracco, il signor Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, il prof. Stefano Zecchi, l’Ammiraglio Sergio Liardo , il Magnifico Rettore prof. Federico Delfino , il ministro della Cultura il dott. Gennaro Sangiuliano, scrittore, saggista , il dott. Demetrio Brandi, direttore artistico del Luccautori, il senatore Avv. Gianni Berrino, l’Assessore alla Cultura Silvana Ormea, il Cda del Casinò di Sanremo composto dal Presidente e Amministratore Delegato dott. Gian Carlo Ghinamo, dai consiglieri avv. Lucia Artusi e dott. Eugenio Nocita .

La giuria tecnica è così formata: Presidente Matteo Moraglia, storico. Presidente onorario il prof. Francesco de Nicola, docente di Letteratura Contemporanea all’Ateneo genovese. Membri: Prof.ssa Elisa Rosa Giangoia, docente, scrittrice, saggista, Paola Monzardo Semeria, la dott.sa Donatella Salucci, il dott. Armando Nanei, lo storico prof. Aldo Andrea Mola, il giornalista Mauro Mazza, già Direttore del Tg1 scrittore e saggista, lo scrittore Mario Baudino, il giornalista Carlo Sburlati, già patron del Premio Acqui Storia, lo scrittore Marino Magliani, Marco Mauro, medico chirurgo, appassionato storico , Fabrizio De Ferrari, giornalista ed editore, Marzia Taruffi, responsabile dell’Ufficio Stampa-Cultura della Casa da Gioco, Segretario Generale del Premio.