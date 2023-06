La città compie 100 anni: esce il libro di Franco Bianchi “Imperia 100 anni. 100 personaggi illustri”

Pubblicato da Fusta Editore, è disponibile in tutte le librerie il libro “Imperia 100 anni. 100 personaggi illustri” dell’autore Franco Bianchi, giornalista imperiese. Nel volume si possono trovare storie di una città culla e casa di scienziati, navigatori, scrittori, artisti, imprenditori e politici che hanno lasciato un segno profondo nelle vicende nazionali, e che l’autore percorre raccontandole in un ordine cronologico, dal medioevo ai giorni nostri. Ne scaturisce una storia nazionale inedita, vista attraverso la lente della periferia.

Quando si parla di Andrea Doria, di San Leonardo, di Edmondo De Amicis, dei premi Nobel Giulio Natta (Chimica, 1963) e Renato Dulbecco (Medicina, 1975) ben pochi sanno che questi illustri personaggi sono strettamente legati (o perché nati o perché cresciuti) alla città di Imperia. Gli imperiesi famosi raccolti dal giornalista Franco Bianchi sono un centinaio: una cifra che va a braccetto con gli anni della città, una delle più giovani d’Italia: nel 2023, infatti, Imperia compie cento anni, essendo nata il 21 ottobre del 1923 dall’unione di due centri principali (Oneglia e Porto Maurizio) e di altri nove comuni del circondario.

Nel libro non troverete soltanto le brevi biografie di questi personaggi illustri: la ricerca meticolosa dell’autore ha consentito di raccontare anche molti aspetti poco noti, sfatare leggende, scoprire veri e propri “segreti” (Sono originari di Imperia ben due premi Nobel, ad esempio) che trovano spazio per la prima volta in una pubblicazione che si legge d’un fiato, grazie alla “tecnica giornalistica” di Franco Bianchi, scrittore sempre attento alle esigenze dei lettori senza mai cadere nel facile sensazionalismo.

Franco Bianchi: è nato a Diano Castello, e vive da decenni ad Imperia. Manifestando fin da giovanissimo una spiccata versatilità, si è impegnato in diverse attività: è stato sindacalista, insegnante, sceneggiatore. Ma la sua costante passione è sempre stata il giornalismo, dove il suo eclettismo si è esplicato passando indifferentemente a vari settori, dallo sport alla cronaca, dalla giudiziaria alla politica. Iniziò a collaborare con Il Lavoro Nuovo di Genova, allora diretto da Sandro Pertini, per essere chiamato qualche anno dopo al Secolo XIX di Piero Ottone e passare infine alla RAI. Inoltre nel 1991 ha fondato il settimanale La Riviera diffuso in provincia di Imperia e a Montecarlo. Appassionato di storia locale, ha scritto numerose poesie in dialetto, finendo sul podio in diversi concorsi. Si è poi dedicato alla cinematografia sceneggiando un soggetto del regista genovese Marco Bracco. Ha quindi scritto la sceneggiatura della vita avventurosa di un eroe della Marina italiana: Luigi Rizzo.

Fusta editore: la casa editrice indipendente parte dalle radici della cultura per diffondere la conoscenza presso il grande pubblico; le tematiche forti sono quelle della montagna, dello sport, delle tradizioni popolari e del benessere, attraverso anche i racconti della persone. Non a caso la storia della casa editrice parte da Saluzzo e dalle montagne dominate dal Monviso, con la voce del popolo, dando poi spazio a tutto il territorio italiano e ad autori che hanno da narrare una storia.