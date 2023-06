In poche ore seconda perdita a Sanremo, tubo rotto e asfalto sollevato in via Galilei

A Sanremo, per una perdita aggiustata se ne registra una nuova. È quanto successo con una nuova rottura delle condutture, questa volta all'incrocio tra via Galilei e via De Amicis.



L'acqua della rete fognaria ha sollevato l'asfalto iniziando ad uscire da sotto, esattamente all'incrocio. Rivieracqua è già stata allertata della nuova rottura che segue quella riparata a mezzogiorno, in corso Marconi (LINK).