Imprenditore di Ventimiglia invischiato nell'inchiesta 'Eureka', l'avvocato Bosio "Nessun indizio di colpevolezza"

C’è anche un imprenditore ventimigliese di 50 anni, impelagato nella’operazione ‘Eureka’, messa a segno dai Carabinieri in Calabria e più precisamente nella Locride, ha portato alla luce anche un ramo della ‘ndrangheta a Mentone, passando per Ventimiglia.

L’uomo, assistito dall’avvocato Marco Bosio, aveva fatto accordi commerciali per acquisire un bar a Mentone e, nei suoi confronti, è stato contestato un trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio. Ora si trova agli arresti domiciliari e il legale ha già impugnato l’ordinanza di custodia cautelare.

Bosio, che domani sarà in tribunale a Reggio Calabria per discutere la pratica, ha chiesto l’annullamento per insussistenza degli indizi di colpevolezza e visto che l’operazione è stata fatta regolarmente, senza riciclare nulla. E’ anche presente tutta la documentazione che attesta i passaggi fatti regolarmente.

L’inchiesta aveva visto un coinvolgimento e l’impiego di proventi del narcotraffico nel ristorante ‘La Voglia’ di Mentone.