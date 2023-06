Riva Ligure: il sindaco annuncia provvedimento anti bulli, multe da 300 a 1000 euro

Tutti potranno denunciare episodi, poi sarà onere della polizia locale trovare le prove dell'accaduto. La realtà rivese è tranquilla ma i casi non mancano. Le telecamere di videosorveglianza aiuteranno a trovare gli elementi di prova per circostanziare gli episodi.



Il provvedimento dovrà passare dall'approvazione del consiglio comunale. Il primo cittadino ha spiegato che la modifica al regolamento della polizia locale che introdurrà la nuova sanzione, sarà attuata il primo possibile. Il sindaco ha chiosato aggiungendo: "Non vogliamo sostituirci alle forze dell'ordine per quanto riguarda i casi più gravi. Si tratta solo di senso civico".