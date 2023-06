Renato Adorno eletto presidente dell'Unione dei Comuni della Valle Arroscia

È Renato Adorno il nuovo presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arroscia. Il sindaco di Rezzo ha ottenuto la fiducia del Consiglio dell'Unione riunitosi questa sera a Pieve di Teco. “ Si è trattato di un passaggio necessario - spiega il neoeletto - in quanto, a seguito delle elezioni comunali di Pieve di Teco, il mio predecessore Alessandro Alessandri, che ringrazio per aver guidato l'Ente in questi primi quasi nove anni di vita, chiudendo la sua esperienza da sindaco ha anche concluso, per l'effetto, in base alla normativa, anche quella di Presidente dell'Unione ”.

“In queste settimane - prosegue Adorno - abbiamo dialogato molto sia tra colleghi sindaci sia con alcuni dei rappresentanti dei Comuni nel Consiglio dell'Unione e ho voluto con piacere offrire la mia disponibilità per questo servizio che penso debba essere un lavoro di squadra, di mediazione, di ascolto, di incontro, che abbia come obiettivo principale il bene della nostra Valle Arroscia”.

“Sono tante le sfide che ci attendono - dichiara ancora il neo presidente - non nascondo la difficoltà del cammino che ci attende, ma anche la bellezza di poterci mettere in gioco per la nostra terra”.

Compongono l'esecutivo dell'Ente, insieme ad Adorno, il vice presidente, Piero Raimondi, sindaco di Ranzo, e anche responsabile finanziario dell'Ente unionale, e gli assessori Piero Pelassa, sindaco di Mendatica, nonché referente aree interne e Paola Giliberti, sindaco di Vessalico.