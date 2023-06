Taggia: con 'La Casa Grande di Giz' un incontro nella 'quiet hour' dello Spazio Conad (Foto)

La ‘quiet hour’ dello Spazio Conad ed alcuni bimbi con ritardi cognitivi della scuola primaria di Taggia e di Bussana, si sono incontrati per dare vita ad una importante esperienza.

L'incontro é stato coordinato dalla Dottoressa Giorgia Sirolli, Neuropsicomotricista de ‘La Casa Grande di Giz’, con tre classi della scuola primaria di Taggia e tre di Bussana, per un totale di oltre 100 bimbi che hanno affollato lo spazio Conad. La visita ha visto due momenti distinti: uno di acquisto tra gli scaffali, ed uno di ‘riflessione’ nella sala riunioni, all'interno del supermercato.

Divisi in due turni, un gruppo si è armato di carrello e si è inoltrato tra gli scaffali del supermercato, l'altro é stato raccolto nella sala riunione, dove ha potuto assistere ad un video che rappresentava le difficoltà che incontra un bimbo con disturbi dello spettro autistico, in questo caso con particolare riferimento al mondo della scuola. Un video proposto per spiegare ai compagni di classe le peculiarità di questi bimbi ‘speciali’, le difficoltà a relazionarsi con loro per cercare di facilitarne l'inclusione.

Al termine della proiezione la Dr.ssa Sirolli ha coinvolto i bimbi in un ‘test-gioco’ sulla comunicazione per immagini. Nel frattempo, l'altro gruppo, curiosando tra gli scaffali, ha potuto fare qualche piccolo acquisto, ed in particolare i bimbi con ritardo cognitivo, hanno compiuto l'intero iter, col pagamento alla cassa. Dopo un'oretta i due gruppi hanno invertito il ruolo, in modo da poter fare tutti la stessa esperienza.

L'iniziativa é stata resa possibile per la collaborazione tra la Dr.ssa Sirolli e le insegnanti dei due plessi scolastici di Taggia e di Bussana, per la disponibilità dello Spazio Conad, il cui Presidente Franco Lupi ed il Direttore Roberto Bellini hanno accolto e dissetato i bimbi, e per la disponibilità di Luigi Barisciani che ha messo a disposizione il Bus dell'Argentina Calcio, ed il suo autista Claudio Donadel, per i trasferimenti dei bimbi dalla scuola di Taggia.

L'iniziativa é stata apprezzata e ritenuta utile da parte del corpo insegnante. Fa parte di una serie di iniziative che ‘La Casa Grande di Giz’ propone per i suoi bimbi speciali. Stanno intanto per iniziare, nel locale in via Andrea Doria inaugurato recentemente, i laboratori di potenziamento, di passaggio scolastico e i ‘Montessori’. Con il 5x1.000 chiunque può aiutare ‘La casa di Giz’ a realizzare i progetti in cantiere, tutti finalizzati a migliorare la condizione di un numero di bimbi in aumento esponenziale.