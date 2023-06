Sanremo: mercato degli immobili nei comuni 'Bandiera Blu', i prezzi medi di trilocali e bilocali

Tra le città che hanno anche quest’anno conseguito la ‘Bandiera blu’, l'ambito riconoscimento destinato alle località balneari d'eccellenza, assegnato dalla FEE, Sanremo non è tra le più care nel mercato immobiliare. Ricordiamo che sono 226 i comuni italiani (per un totale di 458 spiagge), quelli premiati dalla Foundation for Environmental Education.

La statistica è stata preparata da ‘Casa.it’, che ha analizzato le ricerche di appartamenti in vendita effettuate nei primi quattro mesi del 2023 ed ha rilevato i prezzi medi di vendita dei trilocali e dei bilocali a maggio 2023 nelle zone dove si trovano le spiagge premiate.

Sanremo è nei dieci comuni ‘Bandiera Blu 2023’, che nei primi quattro mesi dell’anno hanno registrato i volumi più elevati di ricerche di appartamenti in vendita sul sito e sull’app di Casa.it. La città dei fiori è al quinto posto dietro: Venezia, Livorno, Pescara e Savona, ma davanti a: Ancona, Grosseto, Pisa, Latina e Ravenna.

Passiamo ai prezzi, visto che Venezia aveva a maggio i trilocali con un prezzo medio di vendita di 342.000 euro, mentre i bilocali di 295.000. A Livorno trilocali a 411.000 euro mentre i bilocali sono a 223.000 euro ma, in altre zone si trovano anche a prezzi più bassi. A Pescara il prezzo medio dei trilocali è di 209.000 euro, mentre quello dei bilocali di 190.000. A Savona, premiata con la Bandiera Blu per la spiaggia delle Fornaci i trilocali costano mediamente 175.000 euro con i bilocali a 131.000.

Sanremo, che ha ottenuto la Bandiera per le spiagge Tre Ponti, Imperatrice, Bussana, Baia Capo Pino e Tiro a Volo, nella zona La Brezza-Tre Ponti, Villetta-San Martino, vede i trilocali a ridosso dei ‘Tre Ponti’, con un prezzo medio a 282.000 euro e, quello dei bilocali, a 184.000. Nella zona di corso Inglesi e in frazione San Bartolomeo i trilocali hanno un prezzo medio di 248.000 euro mentre i bilocali di 163.000. Nella zona Bussana-Poggio, invece, costano 155.000 e 146.000 euro. Nella zona Foce, via Semeria e al Solaro, i trilocali hanno un prezzo medio di 275.000 euro, mentre i bilocali di 177.000.