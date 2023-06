L'esclusivo veliero 'Club Med 2' in crociera tra Costa Azzurra, Corsica e Sardegna oggi a Sanremo (Foto)

Una mini crociera di lusso per una nave che oggi è in rada a Sanremo. Si tratta della ‘Club Med 2’, una goletta controllata da computer a cinque alberi. Combina la potenza di sette vele computerizzate con la più tradizionale alimentazione diesel-elettrica.

A bordo ci sono 10 suite e la crociera che è in corso è partita da Nizza per approdare a Sanremo, da dove i crocieristi hanno potuto visitare la città dei fiori e il Principato di Monaco. La partenza è prevista in serata per raggiungere poi l’Isola Rossa nel Nord della Sardegna e Saint Florent in Corsica, per poi tornare a Nizza.

Una vacanza esclusiva su un veliero che accoglie i suoi ospiti sugli splendidi ponti di tek, ma anche menù gourmet e servizi di altissima qualità. Chiaramente impossibile sapere se gli ospiti della ‘Club Med 2’ scesi oggi a Sanremo con i tender hanno scelto la città dei fiori o Montecarlo, oppure entrambi.

Si tratta comunque di una crociera importante, che ha scelto la città matuziana tra altre mete esclusive, francesi e della Sardegna.

(Foto di Tonino Bonomo)