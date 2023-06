Ospedaletti: multe in corso Regina e cartelli apparsi all'improvviso, turista cuneese inviperito

Un nostro lettore, Giorgio, ci ha scritto per evidenziare una spiacevole vicenda a lui capitata ad Ospedaletti:

“Abito a Cuneo e possiedo seconda casa nella città delle rose. Il 2 giugno scorso, insieme alla mia famiglia, sono arrivato ad Ospedaletti verso le 15.30 e ho parcheggiato l’auto in corso Regina Margherita di fronte al civico 103/101. Essendo una persona molto attenta, ho prestato attenzione a dove avessi parcheggiato l’auto, quindi ho controllato la presenza di eventuali segnaletiche di divieti sosta per lavaggio strade ed altro. Non riscontrando alcun divieto, ho parcheggiato tranquillamente. Il giorno dopo l’amara sorpresa: multa sul parabrezza della mia auto (e su altre decine parcheggiate) in corso Regina Margherita con la seguente dicitura: ‘Divieto di sosta per pulizia cuneette e marciapiede dalle 7 del 3 giugno 2023’ e in aggiunta a ciò notavo la misteriosa comparizione di cartellonistica di divieto di sosta temporaneo che fino al giorno precedente non era presente. Il Codice della Strada impone di rendere nota l'apposizione di un divieto di sosta temporaneo con un anticipo di 48 ore. Pongo queste domande a Comune e Polizia municipale di Ospedaletti: è legale installare i cartelloni di divieto di sosta nemmeno 24 ore prima dell’inizio del divieto stesso? E normale apporre tali cartelloni in un giorno festivo (2 giugno)? Era proprio necessario eseguire i fondamentali ‘lavori di pulizia cuneette e marciapiede’ proprio il sabato 3 giugno? Quel che fa imbestialire di questa storia assurda è il fatto di sentirsi ‘mucche da mungere’ per fare cassa in favore del Comune in modo illegittimo e senza nessun senso logico. A pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca”.