Ventimiglia, tensione tra i partiti per la composizione della nuova giunta. Di Muro minimizza: "Naturale confronto interno" (Video)

Tensione tra i partiti durante la prima riunione per la composizione della nuova giunta dell’Amministrazione Di Muro. A Ventimiglia è iniziata, perciò, la corsa delle varie forze politiche alla conquista della poltrona del vicesindaco, del presidente del consiglio comunale e degli assessori. Il neosindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, però, getta acqua sul fuoco: “C’è un naturale confronto interno tra chi ha vinto le elezioni, tra tutte le liste e le forze politiche. Alle forze di maggioranza ho chiesto, con molta responsabilità, di riunirsi tra di loro per confrontarsi su quali possono essere i profili migliori per ricevere i ruoli importanti di assessore“.

Al momento, il sindaco di Ventimiglia, però, non ha ancora stabilito la Giunta. “Abbiamo ancora un po’ di tempo, dobbiamo anche convocare il consiglio comunale. Ho già fatto un giro di tutti gli uffici. Sto cercando di unire la parte politica, almeno il sindaco per il momento, con gli uffici comunali. C’è tanto lavoro da fare, presto saremo pronti a comunicare la nuova Giunta, intanto siamo partiti“ - fa sapere il primo cittadino.