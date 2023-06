Ventimiglia: da domani ruspe in azione per interventi di pulizia e di livellamento delle spiagge cittadine

Da domani a Ventimiglia ruspe in azione per gli interventi di pulizia e di livellamento delle spiagge cittadine.

“Si partirà con i lavori in contemporanea con due imprese differenti – spiega il sindaco Flavio Di Muro -, a Latte e nel centro città: dal porto turistico a Nervia. Appena insediato, grazie alla collaborazione degli uffici e delle imprese incaricate, ho voluto accelerare questi interventi necessari per garantire, la libera fruizione delle nostre spiagge per residenti e turisti. Nei prossimi giorni, l’attenzione dell’amministrazione, sarà rivolta a monitorare l’andamento di detti lavori pubblici ed a pianificare ulteriori interventi d’interesse della costa”.