Sanremo: mercoledì prossimo lo spettacolo teatrale di fine anno del Liceo Cassini 'Non Dormire'

Ritorna mercoledì prossimo alle 21, come una delle più stabili tradizioni del Liceo Cassini, lo spettacolo teatrale di fine anno dal titolo ‘Non dormire!’.

La locandina prende ispirazione principalmente da due quadri ‘Il sonno della ragione genera mostri’ di Francisco Goya e la ‘Resurrezione’ di Piero della Francesca. E’ stata ideata dall’alunna Vittoria Cozza e dalla professoressa Mariola Hernandez, e ritrae degli spiriti sotto forma di fuochi fatui, che simboleggiano l’essenza della scuola, in conformità con la trama.

“L’obiettivo è divertirsi - ha affermato il professor Claudio Iezzi, coordinatore del gruppo musicale che prenderà parte allo spettacolo - ed esternare tutte le emozioni represse dallo studio durante l’anno scolastico. Un momento di serenità insomma, dove tutti possano festeggiare la fine dell’anno in modo allegro”.

Lo spettacolo è stato definito dalla professoressa Stefania Sandra, direttrice artistica del progetto, come un esperimento, a metà tra teatro e concerto. Una sorta di Musical, che non può essere descritto a parole. “La sfida è sempre quella di combinare musica e parole creando un fil rouge narrativo il più possibile coerente. E’ un loop.” Non vi sono anticipazioni sulla scaletta, che è assolutamente top secret.