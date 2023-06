Sanremo: incontro culturale a Santa Tecla, allo ‘Swing Corner of the Fortress’ si presenta il nuovo ‘Mellophonium’

Nell’ambito della rassegna “Swing Corner of the Fortress” collegata quest’anno ad una mostra dal titolo “Due secoli di eleganza maschile”, si presenterà mercoledì prossimo il 47° numero della rivista di cultura musicale “The Mellophonium”. Per gli appassionati di musica, musicologia, spigolature legate al mondo del jazz e della canzone, il “Mellophonium” costituisce – da ormai 24 anni – una lettura attesa e apprezzata.

Il nuovo numero del cosiddetto “Periodico saltuario”, voce del Centro Studi “Stan Kenton”, esce per celebrare l’eredita dello Swing italiano in occasione del centenario della nascita del Maestro Lelio Luttazzi, ricorrenza che coincide con i centenari di altri due artisti quali Nicola Arigliano e Fausto Papetti. Le pagine della rivista comprendono articoli di Dario Salvatori, il notissimo critico musicale e collaboratore storico, della musicologa Maria Giovanna Barletta, del pianista jazz Emiliano Begni, del discografo Roberto Berlini, del cantautore Alessandro Bellati, del giornalista Marco Scolesi. La rubrica “Arnesi per fare musica” presenta un breve studio firmato da Davide Baglietto e Alessandro Zolt, mentre Freddy Colt ha compilato una cronologia dell’attività discografica di Fred Buscaglione. Nel numero è presente un inserto che comprende alcune recensioni di dischi scritte dagli studenti finalisti del 2° concorso giornalistico “Premio Valerio Venturi” organizzato sotto l’egida del Comune di Ospedaletti. Il numero è poi impreziosito da immagini storiche (e quasi inedite) del Maestro Luttazzi fornite dalla Fondazione che porta il suo nome.

All’incontro di Forte Santa Tecla, che si terrà nella sala conferenze alle ore 17, interverranno il Direttore responsabile Romano Lupi e alcuni studenti del Liceo Viesseux di Imperia. L’incontro letterario è ad ingresso gratuito, mentre la visita alla mostra e alle diverse sale del Forte prevede un biglietto di ingresso di euro 4, scontato ad euro 2 per i giovani.