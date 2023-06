Imperia: la campionessa del mondo di Pole Dance Alessandra Marchetti ospite all'Imperial Pole Dance Studio

Sabato 10 giugno Imperial Pole Dance Studio ospiterà la campionessa mondiale Alessandra Marchetti in un laboratorio per appassionati di pole dance. Ginnasta, ballerina, campionessa del mondo 2013 sicuramente tra le pole dance che portano in alto il nome dell'Italia nel mondo.

Appuntamento alle ore 11.00 in Via XXV Aprile 91 ad Imperia per tutti i segreti sui tricks al palo. La campionessa si esibirà su vecchie e nuove figure, signature tricks e svelerà tutti i segreti per avere bellissime foto sul palo. Per info 335 5482893.