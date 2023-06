Domenica prossima per 'FAI un giro in vigna' visita in un vigneto del Moscatello a Taggia

Dopo il successo dell’anno scorso, ritorna anche quest’anno per la seconda edizione “FAI un giro in vigna”, l’evento regionale organizzato dai Gruppi FAI Giovani della Liguria che accompagna i visitatori alla riscoperta del nostro territorio e delle tradizioni della Liguria, attraverso alcune eccellenze vitivinicole della Regione. Cinque appuntamenti racconteranno il territorio ligure da Levante a Ponente unendo natura, patrimonio storico-artistico e cultura enogastronomica.

Il secondo appuntamento di “FAI un giro in vigna” è stato organizzato dal Gruppo FAI Giovani di Imperia. L’evento si terrà domenica prossima a Taggia in collaborazione con l'Associazione dei Produttori del Moscatello di Taggia. I visitatori saranno accompagnati in un vigneto gestito dall'Associazione, non lontano dalla chiesa della Madonna del Canneto, in cui si parlerà di Moscatello. L'evento offrirà l'occasione di conoscere e riscoprire questa eccellenza della produzione vinicola del Ponente Ligure, molto apprezzata dai papi del passato.

La visita consentirà inoltre di raccontare della coltivazione dell'oliva taggiasca, altra eccellenza del territorio, attraverso una passeggiata tra gli alberi secolari di ulivo, piantati in tempi antichi dai monaci benedettini, insediatisi in questo luogo.

Alla fine della visita si proseguirà nel centro storico, presso la sede dell'Associazione, in cui è stata organizzata la degustazione di vino con abbinamento di piatti. Lungo il percorso verso la sede si proseguirà con un racconto storico su Taggia, per far conoscere alcuni beni e personaggi di questa città, ricca di storia e di arte (oltre che di buon vino). Il punto di ritrovo, in cui sarà presente il banco di accoglienza, sarà su Strada Antica di Badalucco all'altezza della chiesa della Madonna del Canneto, da cui avrà inizio il percorso di visita.