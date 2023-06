Ventimiglia: malore in auto, 49enne perde il controllo del mezzo. Strada chiusa e lunghe code (Foto)

Malore in auto per una donna di 49 anni, questa mattina intorno alle 9.30 sul ponte del Nervia, al confine tra Ventimiglia e Camporosso.

Ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un furgoncino che procedeva in direzione contraria. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Azzurra e i Vigili del Fuoco, che hanno estratto la donna dall'auto per consentire il trasporto in ambulanza.

La strada statale Aurelia è stata chiusa in entrambi i sensi per consentire i soccorsi. Lunghissime code si sono formate sia a Ventimiglia che Vallecrosia e Bordighera.