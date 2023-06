Ventimiglia: arrestato latitante ricercato dal 2014, su di lui pendevano 4 ordini di carcerazione

Un latitante ricercato dal 2014 è stato arrestato nei giorni scorsi alla stazione di Ventimiglia durante i controlli gli agenti dalla Polfer. L’uomo, un cittadino tunisino di 36 anni senza fissa dimora, è stato trovato in possesso di un documento falso intestato ad un'altra persona. Al momento del controllo ha esibito una carta di identità elettronica italiana che non ha convinto gli operatori Polferche che, attraverso una visione più accurata del documento, hanno notato la mancanza di alcuni elementi di sicurezza come le parti riflettenti, nonché l’assenza del microchip.

Lo scorso sabato il tunisino è stato accompagnato davanti al Tribunale di Imperia per il processo per direttissima dove il Giudice ne ha convalidato l’arresto non applicando ulteriori misure restrittive in quanto, accertata la sua esatta identità, è emerso che sullo stesso pendevano ben 4 distinti ordini di carcerazione. Latitante dal 2014, era ricercato per due ordini di cattura con un totale di 5 anni di reclusione da scontare per reati connessi alle sostanze stupefacenti e anche per due custodie cautelari in carcere disposte dal Tribunale di Modena, una per essere evaso dagli arresti domiciliari e un’altra applicata nell’ambito di una vasta operazione contro traffico di stupefacenti. Al termine del processo, l’uomo è stato così accompagnato presso la casa Circondariale di Sanremo.