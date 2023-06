Si ricerca Ingegnere per il conseguimento del Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile ed Ambientale

La LPM SRL leader nella prefabbricazione di strutture in cemento armato e precompresso in collaborazione con il Politecnico di Torino cercano, nell’ambito di un progetto di ricerca e sviluppo di durata triennale, un ingegnere per il conseguimento del Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile ed Ambientale.

La tematica è quella dei materiali e processi tecnologici per uno sviluppo sostenibile e digitale dell’industria della prefabbricazione L’obiettivo del progetto è trasferire, dalla scala del laboratorio all’industria, materiali e tecnologie produttive (stampa 3D) di recente sviluppo il cui impiego permetterà di realizzare elementi strutturali innovativi, con un’evidente ricaduta positiva sulla sostenibilità dell’industria della prefabbricazione e, più in generale, del settore delle costruzioni.

La scadenza del bando è fissata per il 20 giugno prossimo. Per informazioni e adesioni: jessica.bruno@lpmpref.it; mauro.corrado@polito.it