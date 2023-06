Sanremo mette mano al regolamento per i dehors: possibilità di allargamento e deroghe per i grandi eventi

Il Comune di Sanremo mette mano al regolamento dei dehors, tema sempre estremamente delicato specie con l’avvicinarsi della stagione estiva. La pratica è stata visionata e analizzata dalla seconda commissione.

“Andiamo a votare l’adeguamento del regolamento con una revisione da parte degli uffici per la semplificazione delle procedure - ha spiegato durante la riunione l’assessore al Demanio Mauro Menozzi - abbiamo inserito norme che vanno a colmare aspetti del regolamento precedente concordate con le associazioni di categoria alla fine di aprile, hanno avuto il tempo necessario per esprimere le loro osservazioni”.

Stando a quanto esposto dall’assessore Menozzi, grazie alla revisione del regolamento risarà la possibilità di ampliare gli spazi in deroga sopra i 60 metri con un aumento della tariffa del 50% per il solo spazio di eccedenza. Prevista nel nuovo regolamento anche la deroga per le grandi manifestazioni e le esigenze specifiche che possono avere alcuni commercianti del centro. Infine, alla voce ‘sanzioni’, è stata prevista una multa intermedia per fare in modo che non si arrivi immediatamente alla sospensione dopo tre infrazioni: in questo caso ci sarà un ulteriore passaggio con 45 giorni di tempo per regolamentare la posizione prima che subentri la sospensione della concessione per il dehors.

Dopo la discussione e l’approvazione in commissione ora la parola passa al consiglio comunale.