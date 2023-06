Sanremo: l'Amaie vende due immobili, pubblicato l'avvisato di vendita sul sito aziendale

Nell’intento di portare denaro liquido nelle proprie casse, Amaie mette in vendita due immobili di sua proprietà per un valore complessivo di quasi mezzo milione di euro. Si tratta di due lotti, due case unifamiliari con terreno, una in strada San Romolo 18 e una a Poggio in via Grossi Bianchi 238.

La prima è una casa unifamiliare indipendente con piccola corte per un totale di 139 metri quadri per 7,5 vani. Si trova alle spalle della Madonna della Costa e si sviluppa su due piani oltre all’appezzamento di terreno con un piccolo di giardino. La base d’asta è di 285 mila euro con aumenti minimi di 2.500 euro. Anche la seconda è su due piani, ma il totale della superficie è di 112 metri quadrati su 5,5 vani. Anche in questo caso è presente un terreno circostante per una base d’asta di 165 mila euro e aumenti minimi di 1.500 euro.

Le offerte dovranno essere inviate ad Amaie entro le 12 del 31 luglio, mentre l’asta è in programma il giorno successivo alle 10 nella sede dell’azienda in valle Armea.