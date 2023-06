Nuova raccolta differenziata a Vallebona, al via incontri informativi (Foto)

A Vallebona, a breve, inizierà un nuovo servizio per la raccolta differenziata. “Anche il comune di Vallebona, facente parte dell’appalto unico e ricompreso dei 18 comuni del comprensorio per avere una raccolta differenziata puntuale, si prepara alla campagna informativa rivolta ai cittadini sulla nuova modalità di raccolta differenziata presso le ecoisole informatizzate” - fa sapere l'Amministrazione comunale.

Verranno perciò, organizzati degli incontri incentrati sulla nuova modalità di raccolta. "Con il supporto della Teknoservice, società che gestisce la raccolta differenziata dei rifiuti, verranno illustrati i passaggi e le modalità per poter svolgere la raccolta in maniera corretta e funzionale" - annuncia l'Amministrazione comunale - "Seguiranno degli incontri dedicati alla distribuzione dei kit idonei: in questa occasione sono invitati tutti i cittadini ad esclusione dei residenti di Madonna della Neve per i quali vi sarà una programmazione successiva. Vi aspettiamo numerosi, è un momento importante".

I primi appuntamenti saranno mercoledì 7 giugno alle 20.30 e giovedì 8 giugno alle 18.30 presso la Sala bande in via Giovanni XXIII 24. "E’ necessario esserci per avere le informazioni adeguate e gli strumenti idonei. Differenziare correttamente i rifiuti significa prendersi cura dell’ambiente e del nostro benessere. Creiamo un circolo virtuoso" - conclude l'Amministrazione.

I kit di attrezzature per poter svolgere la raccolta differenziata si potranno ritirare mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 16 giugno dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 presso la Sala bande in via Giovanni XXIII 24.