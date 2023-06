Imperia: nasce una nuova 'experience' in ambito turistico, ecco il progetto dell'Oleoturismo

Nasce una nuova experience nell'ambito turistico dal progetto "Fattorie di Gusto", che parte dalla terra delle nostre colline, dalla ricerca delle ricette locali, dalla freschezza delle materie prime, passando alle vetrine dei negozi del centro, per concludersi con le degustazioni, alla scoperta delle eccellenze della Riviera dei Fiori, con tocchi di sapori internazionali.

"Abbiamo creato – dichiara Sergio Scibilia, segretario provinciale Confesercenti - in strettissima collaborazione e con il grande impegno della celebre azienda agricola 'Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia', una tavolozza di colori e di profumi che porta a guardare le particolarità del nostro panorama con occhi diversi dal solito". Una storia quella del Frantoio di Sant'Agata d’Oneglia, nata nel 1827, quando la famiglia Mela iniziò a produrre l'olio extravergine d'oliva spremendo le dolci e saporite olive taggiasche. La 'Tipica Cultivar del Territorio', franta con l'ausilio di un antico 'Gumbo' con macina a pietra, situato nello storico borgo di Sant'Agata. Una tradizione portata poi avanti per sette generazioni.

Si tornerà in quei luoghi, da oggi e per tutta l’estate, offrendo ai turisti l’esperienza dell’Oleoturismo, con visite guidate nei luoghi di coltura e nei luoghi di produzione dell’oro giallo. Esperti del settore, partendo proprio dall'antico "Frantoio Mela" accompagneranno le persone in tour di degustazione alla scoperta degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, con una passeggiata tra i monumentali uliveti millenari. Un viaggio all’interno del ciclo produttivo dell’olio evo, tra muri a secco, borghi di pietra e storie di contadini.

Non mancherà l'occasione di scoprire anche un’ azienda moderna, con visita guidata all’interno del nuovo Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia per scoprire i segreti della produzione e poter vedere come ancora oggi vengono conservate ed imbottigliate le diverse tipologie di olio prodotte, procedimento fondamentale affinché l’olio mantenga intatte nel tempo le sue proprietà organolettiche e nutrizionali. Alla fine della visita guidata nel frantoio, seduti comodamente intorno ad un tavolo, un esperto istruirà i partecipanti sulle modalità di degustazione dell’olio e su come riconoscerne le principali caratteristiche. Sarà un’esperienza divertente e didattica, molto utile per imparare a distinguere i vari tipi di olio in base al loro profumo e sapore.

Per info su costi e prenotazioni per tutti i giorni in Via Sant'Agata 193, (esclusi sabato e domenica) sarà possibile chiamare il numero +39 0183 293472 o scrivere una mail a info@frantoiosantagata.com / confesercenti.imperia@catliguria.it.