Sanremo: fondo in pessime condizioni e giardinetti sporchi, la protesta dei genitori per il 'Sud-Est' (Foto)

Un nostro lettore di Sanremo, M.P., a nome di molti genitori che portano i loro figli ai giardini di zona Sud-Est sulla passeggiata a mare, ci ha scritto per portare all’attenzione dei cittadini e dell’amministrazione, lo stato indecoroso in cui versa:

“Le condizioni igieniche sono pessime in quanto non viene mai lavato il fondo e, spesso, si trovano bottiglie o lattine di birra, cartacce, cibo avanzato ed altro. I pochi giochi presenti oltre che come già detto molto sporchi sono quasi tutti rotti e non sicuri, ma la pavimentazione è il punto più dolente. Dovrebbe essere di quelle morbide per attutire gli urti ma è piena di buche profonde fino al cemento, in cui regolarmente i bambini cadono facendosi male. Ci sono diversi rattoppi fatti negli anni che non essendo ben fissati generano un gradino in cui è facile inciampare. Stessa storia per la zona gioco alla Foce: forse con un po’ meno buche ma con i giochi in uno stato anche peggiore. Le corde su cui dovrebbero arrampicarsi i bambini sono talmente usurate che esce il fil di ferro”.