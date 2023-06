Sanremo, spettacolo davanti al Cinema Centrale anima via Matteotti (Foto)

Musica e danze animano, nel pomeriggio, via Matteotti a Sanremo. Davanti al Cinema Centrale un gruppo di persone ha messo in scena una spettacolare coreografia che ha attirato l'attenzione di un folto pubblico.

Un assaggio dello one woman show di Patrizia Campanile, attrice sanremese dall’inconfondibile stile eccentrico e frizzante che andrà in scena domani al Teatro del Casinò di Sanremo, a partire dalle 20.45. Il nuovo spettacolo, dopo il recente successo delle due repliche del musical Elyza - My Flower Lady, si chiama “Ma io friggo acciughe!” e rappresenta un esilarante excursus del percorso professionale della protagonista, nata ballerina, e diventata oggi artista a tutto tondo, senza trascurare le incombenze e necessità della vita di tutti i giorni.

Oltre a Patrizia, sul palco ci saranno Luciano Sapiolo e i ragazzi della compagnia di Teatro On Stage, di cui Campanile è titolare e insegnante: Antonio Aiello, Melania Pappatico, Giada Garofano, Gina Volpe, Francesca Falcone, Gianluca Giacchero, Andrea De Pasquale, Manuel Ierardi, Marta Neviani, Stefania Sgro e Lorenzo Mazzocchetti.