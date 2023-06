Fiera del Libro: grande successo per Valerio Massimo Visintin ospite dell’Oasi del Gusto (Foto)

Grande pubblico per l’incontro con il giornalista del Corriere della Sera, universalmente conosciuto come “il critico gastronomico mascherato”.

Valerio Massimo Visintin ha affascinato il pubblico con le sue riflessioni sul mondo della ristorazione contenute nel suo ultimo libro “Dietro le Stelle”. Incalzato dalle domande del giornalista Claudio Porchia, lo scrittore ha accompagnato il pubblico a scoprire cosa si nasconde dietro le passerelle televisive dei grandi chef e il successo internazionale delle insegne più famose. Un mondo quello dei ristoranti stellati in crisi permanente, che si basa un sistema fondato sul libero scambio di favori, che coinvolge sponsor e mezzi d’informazione, relegando la critica gastronomica a megafono degli uffici stampa e dove, più in generale, si è smarrita la regola deontologica per cui “si cucina a beneficio dei clienti, si scrive al servizio dei lettori”.

Quanto guadagna davvero un ristorante stellato? Qual è stato l’impatto della pandemia in un comparto così esposto come la ristorazione? Perché gli imprenditori del settore lamentano la mancanza di personale? Come funziona la critica gastronomica e quali sono i segreti della celebre Guida Michelin? Sono alcune delle domande a cui Visintin ha dato una risposta, scomoda e inaspettata. Dimostrandoci, conti alla mano, che dietro le stelle Michelin, gli show televisivi, i festival e le cene stampa, non è proprio tutto oro ciò che luccica.

Valerio Massimo Visintin e Cristina Sarti

Un incontro reso ancora più bello e divertente, grazie alle letture dell’attrice Cristina Sarti, che è anche la protagonista dello spettacolo “Osti sull’orlo di una crisi di nervi” tratto da un testo dello stesso stimato e temuto critico gastronomico.

Il programma dell’Oasi del Gusto prosegue con due importanti ospiti, Eleonora Cozzella e Antonio Padellaro:

SABATO 3 GIUGNO

ore 10,45 La scuola parentale “Germogli di sole” di Vasia (IM) presenta “Germogli di storie” raccolta di racconti curata dagli allievi.

ore 11,30 Paola Forneris “La presenza britannica a Sanremo”

ore 12,45 Francesca Ferrando, Fausto Fioriti a Andrea Zappia “Gli stranieri della Repubblica. Controllo, gestione e convivenza a Genova in età moderna”, Ed. Fusta. Dialoga con gli autori A. Carassale

ore 15,30 Cristina Bertolino “La scelta di Zoe” Dolce presentazione - Ed. Antea

ore 16,15: Silvio Canavese “I LIGURI” Ed. Keltia Ligures gruppo di popoli di ceppo diverso che si stanziò a partire dalla penisola iberica.

ore 17,00 Ristoranti della Tavolozza: presentazione della Guida 2023

ore 17,30 Eleonora Cozzella La carbonara perfetta. Origini ed evoluzione di un piatto di culto - E d Cinquesensi

ore 18,30 Antonio Padellaro “Confessioni di un ex elettore” Ed. Paper FIRST presenta Giulio Geluardi. A seguire degustazione prodotti di eccellenza artigiana a cura di Cna Imperia

DOMENICA 4 GIUGNO

ore 11,00 Veronica Testa “E mi - Storie di un paese che resiste. Glori, Valle Argentina” Ed. Antea

ore 11,45 Fausto Badano Littardi, Maria Alessandra Ghio “SI. È vero ma è un caso. Sei sicuro?”

ore 16,00 Franco Bianchi “Imperia 100. Cento anni-cento personaggi illustri” Ed. Fusta. Dialoga con l’autore Luigi Leone

ore 16,30: ”Il patrimonio culturale delle Alpi Marittime“ - Incontro con Monica Ciaburro Deputato, Parlamentare, Vice presidente della Commissione Difesa e Sindaco di Argentera e con il Prof. Giuseppe Tardivo professore Onorario di Economia e gestione imprese dell’Università di Torino. Presentano Luigi Leone e Franco Bianchi.

ore 17,15 Chiara Parente”La patata racconta” Ed. Epokè

ore 18,00 Roberta Schira “Mangiato bene? Le 7 regole per riconoscere la buona cucina” Salani Editore

ore 18,30 Raffaella Fenoglio “La cucina incantata illustrata. Le ricette tratte dai film di Hayao Miyazaki”

Si ringrazia per la collaborazione la Gastronomia Elena e L’Enoteca Regionale di Ortovero (AL)