Presentazione del libro ‘Sac The Sa’ al festival della Cultura Mediterranea di Imperia e alla Ubik di Sanremo

Domani mattina, alle ore 11, in occasione del festival della Cultura Mediterranea di Imperia (via XX Settembre), si terrà la presentazione del romanzo di Elisabetta Visini e Federico Ubezio ‘Sac The Sa’.

Sempre Elisabetta Visini e Federico Ubezio saranno ospiti alla Ubik di Sanremo giovedì 8 giugno. La presentazione con firma copie sarà affiancata alle 16.30 da un laboratorio per bambini dalle 16.30 dove i due autori racconteranno qualche pagina del romanzo e faranno realizzare ai ragazzi qualche opera artistica a tema ‘Sac The Sac’.

Il libro - Un romanzo per ragazzi nato dall’idea di Elisabetta Visini e Federico Ubezio nel quale raccontano l’avventura di Sac, un piccolo sacco che con i suoi amici parte alla ricerca del segreto del viaggio.

Durante la sua avventura conosce nuovi amici che lo accompagneranno fino nel nord della Norvegia. Riga, incontrata per caso sul treno ed ansiosa di partecipare al concorso ‘caccia alle northern lights’, diventerà la sua nuova ed inseparabile compagna di viaggio e Blu un vecchio amico di infanzia ritrovato nel cuore di Tromsø. Magie, doni e amuleti riceverà Sac per raggiungere il grande segreto. Attraversando mille insidie e tranelli arriverà dove tutto è iniziato? Il grande segreto è dentro ognuno di noi… Siete pronti a Scoprirlo?

Elisabetta Visini e Federico Ubezio: lui giurista ed esperto in sviluppo di progetti internazionali, lei laureata in scienze del turismo e project manager, entrambi blogger ed appassionati di viaggi.

Come è nato SAC THE SAC?

“Gli scorsi anni hanno stravolto la vita a tutti noi e nel periodo dove tutto sembrava un mistero, abbiamo deciso di sviluppare in un nostro progetto. Sac the Sac ha lo scopo di portare un sorriso nel mondo, in un’epoca dove spesso ci dimentichiamo che è una delle cose più belle della nostra esistenza. Il compito di Sac inizialmente era viaggiare nel mondo, raccontare di storie, culture, tradizioni locali e feste, potendo far vivere ai viaggiatori le stesse emozioni del viaggio, anche in luoghi dove viaggiare era difficile. Oggi Sac the Sac è già stato spedito in varie parti del globo: dagli Stati Uniti al Giappone. Il progetto è nato per scherzo, ma presto è diventato realtà. Dopo aver registrato il marchio, Sac è stato consegnato a comuni, organizzazioni come il Principato di Seborga e persino una piastrella è presente sul muretto di Alassio, con un unico scopo: essere ambasciatore del sorriso”.

La Svolta del romanzo:

Il progetto di Sac non poteva limitarsi a una mascotte giramondo, doveva avere una storia, per questo è nata l’idea di sviluppare un romanzo che facesse sognare adulti, bambini e comprendere al lettore quanto è importante credere in noi stessi, anche nei momenti più bui, guardando sempre all’orizzonte e la vita con un sorriso. L’ispirazione è stata presa dai nostri viaggi, romanzando storie e vicende, ma i luoghi narrati li abbiamo visitati veramente. Sac è anche un messaggio di unione perchè vuole guardare oltre i confini, i confini sono stati creati dall'uomo e non dalla natura".

"Più di 160 sac ad oggi sono stati spediti in tutto il mondo, arrivando anche a personaggi illustri come il principe Alberto di Monaco ed al pallavolista Andrea Lucchetta. Dopo Il Salone internazionale del libro ed una presentazione di grande successo presso la biblioteca comunale Di Candia Lomellina dove Sac ha avuto anche il piacere di presentare il museo dedicato all'artista Narciso Cassino, saremo presenti alla fiera della cultura mediterranea a Imperia il 3 e 4 giugno".

Il romanzo di Sac è stato inserito anche tra i libri dell'evento ‘mangialibro’, un gioco per ragazzi organizzato dal Sistema Bibliotecario Lomellino, che vede impegnati i ragazzi nell'estate a leggere libri e a partecipare ad una sorta di gioco dell'oca che a fine dell'estate vedrà un vincitore.