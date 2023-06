Sanremo: aumento tariffe Tari, il centrodestra critico con la delibera assunta dalla maggioranza

Il centro destra in consiglio comunale a Sanremo è critico sull’incremento delle tariffe Tari deliberato dalla maggioranza di Biancheri.

“Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Liguria Popolare, evidenziano l’aumento indiscriminato delle tariffe a carico delle famiglie voluto da Biancheri per coprire gli appetiti di Amaie Energia, che ha esposto oltre 900.000 euro di aumento per la gestione del servizio.

Per esempio:

- Una famiglia di 3 persone abitante in una casa di 80 mq pagherà circa 60 euro in più, passando da 340 a 396 euro.

- Una famiglia di 4 persone abitante in una casa di 90 mq pagherà circa 100 euro in più, passando da 383 a 482 euro.

. Una famiglia di 5 persone abitante in una casa di 100 mq pagherà circa 150 euro in più, passando da 427 a 578 euro.

Al contempo però non si vede alcun miglioramento del servizio che è sempre peggiore, con la città sempre più sporca e mal tenuta.

Non è vero che Biancheri applichi il principio legislativo che chi più produce rifiuti più paghi perché, invece, nel nuovo regolamento è previsto un aumento generalizzato che va a colpire soprattutto le famiglie, mentre al contempo sono state abbassate le tariffe per banche aumentando invece quelle per scuole e convitti. Lo strumento annunciato dei bandi per ottenere una scontistica, sulla base isee, è poi uno strumento inefficace che caricherà gli uffici di ulteriore lavoro inutile, mentre è certo che le famiglie intanto prima dovranno pagare e poi, forse, avranno un rimborso".

"La verità è che la amministrazione Biancheri è incapace di gestire raccolta e smaltimento dei rifiuti in modo adeguato per la cittadinanza e per la città. Occorre una svolta per dotare la città di un sistema efficace ed efficiente di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che applichi concretamente il principio legislativo di far pagare di più a chi produce più rifiuti, senza vessare famiglie e imprese”.