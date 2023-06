Imperia, “Molière in pillole!” in scena al Teatro Lo Spazio Vuoto

Continuano gli spettacoli di fine corso del laboratorio di Teatro Lo Spazio Vuoto e questa volta i protagonisti sono gli attori del Corso Ragazzini con gli insegnanti Livia Carli, Gianni Oliveri e Federica Siri. Presso Lo Spazio Vuoto, in via Bonfante 37 - Galleria degli Orti, sabato 3 giugno alle 21 e domenica 4 giugno, sempre alle 21, andrà in scena lo spettacolo dal titolo “Molière in pillole!” con i due gruppi dei ragazzi delle medie e dei primi due anni delle superiori.

Pezzi tratti dalle più importanti commedie da Il Malato immaginario, Le preziose Ridicole, Tartufo, Le Intellettuali, Il Medico per forza perché il teatro è prima di tutto azione, ritmo e solo confrontandosi con un grande attore autore come fu Molière i ragazzi possono veramente capire divertendosi e faticando cosa sia il teatro. Per Lo Spazio Vuoto non si può insegnare teatro senza portare in scena Shakespeare e Molière in quanto essi stessi attori e perfetti conoscitori del meccanismo teatrale.