Le imprese liguri a Montecarlo: opportunità di business allo Yacht Club

Nella sala dello Yacht Club si sono incontrate oggi un centinaio di aziende italiane e francesi per sviluppare iniziative promozionali comuni e rafforzare i rapporti.

Il progetto è nato durante Olioliva 2022 ed è promosso da Camera di commercio Riviere di Liguria, Camera di Commercio di Genova e dall'ambasciatore di Italia nel Principato in collaborazione con Regione Liguria.

Tutti gli operatori e i rappresentanti delle categorie economiche si sono dichiarati disponibili a proseguire nei contatti B2B e a tessere un legame che porterà riflessi positivi nell’ottica di un necessario processo di internazionalizzazione delle nostre imprese.

“Questo è un primo momento di conoscenza tra gli imprenditori delle due parti – commenta Giulio Alaimo, Ambasciatore italiano a Monaco - Gli incontri sono coordinati dalla Camera di Commercio di Imperia e di Genova e dal Monaco Economic Board e dopo la giornata di oggi si stabiliranno i contatti necessari che avranno sicuramente un seguito”.

In quest’ottica un impegno che vede protagonisti gli enti camerali liguri: “Camera di Commercio Riviere di Liguria e Camera di Commercio di Genova insieme realizzano questo incontro B2B tra le imprese liguri con quelle del territorio monegasco e francese per una fase di conoscenza ma anche di interscambio di nuove pratiche e possibilmente di affari – spiega il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi - Insieme alla Regione Liguria abbiamo realizzato questo incontro molto partecipato, credo sia la premessa di una fase di consapevolezza autorevole in grado di facilitare i rapporti in divenire per i nostri imprenditori”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal vice presidente della regione e assessore all’agricoltura Alessandro Piana: “Per noi rappresenta un'occasione unica e mi auguro ripetibile. Le nostre piccole aziende dell’agroalimentare, nautica, logistica, trasporti e settore artigianale basano la loro storia e il loro fatturato sulle eccellenze e credo sia una simbiosi perfetta affacciarsi al mercato monegasco che mira molto alla qualità”.

Presente anche Ilario Agata, direttore dell’Azienda Speciale Riviere di Liguria: «Un altro importante appuntamento dove promuoviamo le nostre filiere più significative tra cui la blue economy e in particolare il settore dell’agroalimentare».

Il direttore di Confindustria Paolo Della Pietra spiega: “Ringraziamo gli organizzatori perché connettere questi due territori vicini ma non sempre collegati permette alle imprese di confrontarsi e alle associazioni di categoria e alle Camere di Commercio di sviluppare opportunità e business”.

Infine Luca Erba, direttore provinciale di Confcommercio, pone l’accento sulle possibilità di crescita per le realtà economiche dei territori confinanti sviluppando connessioni tra le aziende: “Questo incontro aiuterà a mettere insieme le opportunità economiche della Liguria e del Principato di Monaco”.

L’evento culminerà domani, venerdì 2 giugno, con il ricevimento dell’ambasciata d’Italia nel Principato di Monaco in occasione della celebrazione della Festa della Repubblica Italiana.