Fuorisalone 2026, i ritratti di Carlo Mari celebrano Lybra alla Milano Design Week

Il claim “People design it”, ha preso forma attraverso le immagini del fotografo ritrattista Carlo Mari, che ha raccontato i volti e le storie delle persone Urmet nelle diverse sedi europee, restituendo un ritratto corale dell’azienda con ben 120 scatti, ora raccolti in un book di pregio. Le sue fotografie sono state presentate al pubblico, trasformandosi in una vera e propria mostra, composta da una trentina di immagini, all’interno dell’evento milanese del Design di eccellenza.

E sono molti i professionisti del design che a Milano, durante la Design Week, hanno scelto dunque di conoscere una storia diversa raccontata da Urmet stessa tramite le sue risorse, immortalate negli scatti artistici di un grande fotografo. Una storia fatta di mani, di sguardi, di gesti quotidiani che diventano progetto. People design it non è stata soltanto una mostra fotografica ma un viaggio dentro l’anima di Lybra, la nuova linea di interruttori e prese Simon Urmet, vista attraverso l’obiettivo sensibile di Carlo Mari.

In occasione del FuoriSalone 2026, dal 20 al 26 aprile, un ampio pubblico ha scoperto ciò che normalmente non viene notato. Non il prodotto finito, ma il suo battito. Le persone che lo hanno immaginato, modellato, discusso, perfezionato. I volti che raccontano la cura, la tecnica, la passione. Ogni ritratto è un frammento di un’unica grande storia: quella delle persone che hanno realizzato un oggetto che nasce per essere toccato, vissuto, integrato negli spazi con naturalezza.

Lybra prende forma così, tra linee morbide e superfici che invitano al gesto. È un comando elettrico che non vuole imporsi, ma accompagnare. Un dettaglio che diventa atmosfera, un segno discreto che dialoga con la luce, con i materiali, con l’architettura. La mostra ha restituito questo dialogo attraverso immagini che sembrano sospese, intime, quasi silenziose, e che proprio per questo parlano più forte.

“People design it” ha rappresentato l’invito di Urmet a guardare oltre il prodotto, per scoprire la bellezza del processo. Un omaggio alle persone che trasformano la tecnologia in esperienza, un modo per ricordare che il design, prima di essere forma, è relazione, capitale umano.





















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