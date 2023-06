Si gonfiano le tasche del Casinò di Sanremo: da inizio 2023 incassati 21,5 milioni (+42%)

Dall’inizio dell’anno gli introiti del Casinò hanno superato 21,5 milioni di euro, con un surplus percentuale del 42% quantificabile in un tesoretto pari a 6,4 milioni di euro. Nel mese di maggio gli introiti si sono attestati a 4,9 milioni (+16,5% rispetto allo stesso periodo del 2022).

“Sono numeri per cui si è molto lavorato in termini di accoglienza mirata verso la clientela, scelta dei tornei di Poker più accattivanti, come l’IPO, Italian Poker Open, che si è chiuso con un bilancio finale in termini di presenze superiore alle più rosee aspettative” dichiarano dalla casa da gioco. Le iscrizioni a tutti i tornei sono state 6.478 con una media giornaliera di 1.940 teste, un flusso quantificato in più di 8 mila presenze, considerando i molti accompagnatori. Ottimi riscontri anche dal Campionato nazionale di Burraco, che ha registrato la partecipazione di 600 appassionati, che si sono intrattenuti in tutte le sale della Casa da Gioco.

A maggio si sono sfiorate le 20 mila presenze, molte delle quali in sala slot, dove si è ottenuto un introito di 3,5 milioni e una pioggia di super vincite del valor superiore a 5.000 euro per complessivi 729.000 euro, che portano il montepremi annuale dei super Jackpot a quota 4,2 milioni.

Sottolinea il presidente e amministratore delegato Gian Carlo Ghinamo con i consiglieri Lucia Artusi ed Eugenio Nocita: "Nel mese appena concluso abbiamo ospitato flussi continui di clienti, che hanno scelto le nostre proposte di intrattenimento. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno visitato e che continueranno a farlo anche in questo importante ponte del 2 Giugno, Festa della Repubblica e durante l’ estate, che è alle porte. La festeggeremo con spettacoli di qualità, galà, appassionanti tornei, come il WPT Prime Sanremo, appena aperto e che continuerà sino all’11 giugno. È costante il nostro impegno teso a rafforzare il brand e a capitalizzare le potenzialità di accoglienza e di intrattenimento della nostra azienda”.