Alla scuola di Santo Stefano al Mare sventola la Bandiera Verde (foto e video)

Quest’anno il progetto è incentrato sulla corretta alimentazione e sull’importanza di praticare sport, elementi fondamentali per trasferire ai bambini uno stile di vita sano e stimolare l’abbandono di comportamenti errati.

Il progetto è iniziato a gennaio, nella prima fase sono state volte delle lezioni teoriche, durante le quali sono stati forniti agli alunni concetti basilari per una corretta alimentazione e uno stile di vita sano e sulle principali nozioni in tema di alimentazione. A seguire ciascuna classe ha svolto delle attività pratiche, diversificate in base all’età degli alunni.