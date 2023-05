A Vallecrosia inaugura il PetStore Conad di via Roma con una vasta proposta commerciale interamente dedicata al mondo degli animali

A Vallecrosia verrà inaugurato domani il PetStore Conad di via Roma per accogliere i clienti e tutti gli animali da compagnia con una proposta moderna di prodotti e servizi di qualità per la cura e il benessere degli amici a quattro zampe.

Lo store di Vallecrosia mette a disposizione dei clienti un’ampia proposta assortimentale con 5.000 referenze tra cui i prodotti dietetici, i parafarmaci veterinari, gli alimenti di qualità, gli accessori per il passeggio, il gioco ed il trasporto. Previsti, inoltre, servizi specializzati per tutti gli animali da compagnia come l’incisione istantanea delle medagliette identificative, un box per la donazione di alimenti ai canili e gattili di zona, una bilancia per la pesa degli animali, una bacheca annunci ed un angolo ristoro per cani.

"Inauguriamo questo nuovo PetStore Conad per offrire ai nostri clienti uno spazio dedicato agli animali domestici che sono ormai componenti della famiglia. - dichiarano Alberto Pitzeri e Anna Donati soci e imprenditori Conad Nord Ovest del territorio - Miglioriamo e personalizziamo costantemente il servizio, dando al cliente una possibilità in più per scegliere le insegne Conad e sostenere i consumi acquistando prodotti di qualità e convenienti. Il PetStore Conad è innovazione di servizio: i clienti possono contare su un punto di vendita dedicato, funzionale e con un’offerta merceologica di primissimo piano, con gli abituali connotati di convenienza, qualità e sicurezza che da sempre caratterizzano le nostre insegne oltre a personale qualificato pronto a rispondere alle diverse esigenze".

Il nuovo PetStore, che sorge a fianco del Superstore, all’interno di un edificio di recente costruzione, si sviluppa su una superficie di circa 250 mq, impiega 4 addetti di cui 3 nuove assunzioni e dispone di due casse tradizionali. All’interno del punto vendita sono state adottate le migliori soluzioni per la sostenibilità ambientale, privilegiando impianti di illuminazione a led oltre ad attrezzature di ultima generazione capaci di garantire risparmio ed efficientamento energetico. Inoltre, all’esterno del punto vendita è prevista un’area gioco per bambini con pavimentazioni antishock. Lo store sarà aperto tutti i giorni della settimana dalle 8:00 alle 20:00 ed il numero di telefono per richiedere informazioni è lo 0184 290610.

Nel giorno di apertura prevista per la clientela una borsa omaggio per gli acquisti brandizzata Conad e buoni sconto per i clienti. Con questo nuovo punto vendita di Vallecrosia, Conad Nord Ovest ha all’attivo complessivamente 53 PetStore nei territori in cui è presente. Il negozio mette a disposizione dei clienti, oltre ai prodotti a marchio Conad, tutte le migliori marche dedicate al mondo animale, oltre ai vantaggi legati alla carta fedeltà o di pagamento Conad.