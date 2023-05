Sanremo: degrado e sporcizia nel parcheggio coperto di Coldirodi, Interpellanza di Luca Lombardi (Foto)

Luca Lombardi, consigliere comunale di opposizione a Sanremo, ha inviato una Interpellanza al Sindaco, dopo le diverse segnalazioni dei residenti della frazione di Coldirodi, in riferimento allo stato di pulizia del parcheggio coperto su tre livelli sito in via Umberto.

“L’incuria e lo stato di abbandono – dice Lombardi – caratterizza il parcheggio con diversi punti luce non funzionanti e, essendo una struttura ‘chiusa’, non è previsto in appalto un servizio costante di pulizia da parte di Amaie Energia”.

Lombardi chiede al sindaco se l’Amministrazione continuerà a non gestire il decoro del parcheggio di via Umberto o se si intenda affidare ad una ditta la pulizia della struttura, con cadenza regolare al fine di scongiurare la possibilità che possa divenire una ‘discarica’. Chiede anche se c’è l’intenzione di installare delle telecamere.