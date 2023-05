Ventimiglia: vasta operazione antidroga della Polizia, tre arresti e due indagati per spaccio

La Polizia di Ventimiglia ha concluso nei giorni scorsi una serie di operazioni antidroga che hanno visto gli agenti effettuare, nelle ultime settimane, perquisizioni e sequestri nel centro storico di Ventimiglia Alta, a Vallecrosia e nella valle del Nervia.

Due italiani, di 35 e 54 anni oltre a un cittadino albanese di 25, sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione di droga finalizzata allo spaccio. Complessivamente i poliziotti hanno sequestrato un chilo e 63 grammi di sostanze stupefacenti tra marijuana (733 grammi), hashish (311), cocaina (14,2) ed eroina (5,25). Solo uno dei tre aveva precedenti di Polizia a carico.

Individuati e denunciati, per lo stesso reato, altri due uomini ,entrambi italiani di 32 e 58 anni, domiciliati rispettivamente a Ventimiglia e in un paese dell’entroterra di Camporosso. Tutti sono risultati privi di un’occupazione lavorativa. Secondo la Polizia traevano sostentamento dal commercio di sostanze derivanti dalla canapa indiana, ma anche, in minor misura, di cocaina ed eroina.

Le ripetute operazioni, tutte concluse con successo, hanno assestato un duro colpo alle piazze di spaccio della zona intemelia. Tutti gli arrestati sono attualmente sottoposti all’obbligo di firma negli uffici del Commissariato, dove dovranno recarsi in attesa del processo a loro carico.