Taggia: incendio di ieri sera in un cantiere sulla Provinciale, al momento si pensa ad una 'bravata' (Foto)

Sembrerebbe poter essere riconducibile ad una ‘bravata’ l’incendio che, nella serata di ieri ha distrutto un container che si trovava all’interno del cantiere allestito per impiantare alcuni pozzi per la ricerca dell’acqua da parte del Comune di Taggia.

Il cantiere era stato approntato da una ditta privata, incaricata dall’ente pubblico ma, secondo i primi riscontri non si tratterebbe di un atto vandalico o di un incendio per eventuale estorsione. Questa mattina, dopo il sopralluogo di ieri sera insieme ai Vigili del Fuoco, sono state messe in atto alcune verifiche da parte dei Carabinieri mentre, in mattinata, il titolare della ditta ha sporto regolare denuncia per l’incendio.

All’interno del container erano presenti solo alcuni attrezzi da cantiere e poco altro. Nella zona non sono presenti telecamere e, quindi, le indagini si svolgeranno senza l’ausilio di immagini da visionare.