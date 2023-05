Imperia: 33enne spacciatore marocchino arrestato dai Carabinieri, aveva cocaina pronta da vendere

I Carabinieri di Imperia hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione di droga, un 33enne marocchino, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, regolare sul territorio nazionale è stato controllato in atteggiamento sospetto in una via nei pressi della sua abitazione. Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di oltre venti grammi di cocaina già suddivisa in dosi e pronta ad essere venduta ad alcuni acquirenti locali, che si stavano aggirando nella zona.

Una successiva perquisizione a casa ha permesso di rinvenire anche materiale per il confezionamento ed altri oggetti, nonché la somma di duemilacinquecentocinquanta euro ritenuti provento dell’attività illecita. Lo straniero, dopo le formalità di rito, è stato tradotto in carcere ad Imperia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e in attesa del giudizio di convalida che dovrebbe tenersi in giornata.