Bordighera: ruba un cellulare ad una donna sull'autobus, 23enne algerino arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri di Bordighera hanno arrestato, in flagranza di reato, un giovane 21enne algerino, irregolare sul territorio nazionale, che aveva rubato un cellulare ad un’anziana passeggera che viaggiava su un autobus in direzione Ventimiglia.

Il giovane era riuscito, senza quasi farsi notare, a sfilare il cellulare dalla borsetta della signora che non si era accorta di nulla. La tempestiva segnalazione di un altro viaggiatore ha consentito ai Carabinieri di individuare e rintracciare velocemente il responsabile del furto che è stato fermato e trovato in possesso del cellulare poco dopo essere sceso dall’autobus.

Portato in caserma per le formalità di rito, il giovane è adesso a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il giudizio per direttissima che dovrebbe tenersi nelle prossime ore.