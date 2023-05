Sanremo: il Vescovo Antonio Suetta oggi all'Hospice di via Borea per pregare insieme ai degenti

Il vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Mons. Antonio Suetta, è stato questa mattina all’Hospice di via Borea a Sanremo, per un momento di preghiera e conforto dedicato ai degenti della struttura e al personale sanitario.

Ad attendere il vescovo Suetta era presente il Direttore Sanitari di Asl1, Dott. Carlo Alberto Paolo Tersalvi, che al riguardo ha affermato: “Ringrazio il Vescovo Suetta per essere venuto in hospice per donare una gradita parola di speranza e di vicinanza della Chiesa ai malati ed al personale che ogni giorno lavora con dedizione”.

L'Hospice, va ricordato, è un centro residenziale per le cure palliative la cui attività prevede l'assistenza e la cura a malati in fase avanzata di malattia con bisogni di cure complesse e rappresenta una valida alternativa alla casa o al ricovero ospedaliero quando questi non siano, anche solo temporaneamente, idonei per l'assistenza del malato. La sua attività è quindi finalizzata non solo al sollievo dal dolore, ma al trattamento globale dei bisogni del paziente ed al conseguente miglioramento della qualità della vita.