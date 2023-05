Rigenerazione urbana: terminato l’intervento di riqualificazione di via della Liberazione a Dolceacqua

Con l’Assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola e il Sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola, è stata inaugurata oggi via della Liberazione a Dolceacqua. Il contributo di Regione Liguria è stato concesso al Comune di Dolceacqua attraverso risorse del fondo strategico regionale per un ammontare di 190 mila euro, a fronte di un costo complessivo di circa 300 mila euro.

“La scelta di trasformare via della Liberazione da strada a percorrenza carrabile a zona a traffico limitato - sottolinea l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola - nasce dall’idea di favorire l’apertura e lo sviluppo di attività commerciali nel centro urbano e, al contempo, di creare un’oasi urbana fruibile agevolmente dai cittadini. Nel suo complesso, l’intervento di riqualificazione ha consentito il rifacimento del manto stradale per una lunghezza complessiva di oltre cento metri, il miglioramento dell’illuminazione pubblica, la revisione e potenziamento dei sottoservizi, la creazione di zone ombrose con l’inserimento di elementi di arredo urbano”.

“L’obiettivo – dichiara il Sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola - è stato quello di allargare l’offerta turistica a un’area più ampia del quartiere ‘Borgo’, che oggi ospita diverse attività commerciali, ma anche di restituire uno spazio vivibile a tutti i residenti. Un'estensione di Piazza Garibaldi fino a Piazza Vittoria e l’installazione di sanpietrini in via Liberazione, che riprende il lato opposto di Piazza Garibaldi, l’inizio di Via Barberis (la Rampa), creano omogeneità ai due lati della piazza principale. Un intervento per il quale, oltre al finanziamento regionale abbiamo investito circa 80 mila euro di nostre risorse”.