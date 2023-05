Lo scorso weekend, Walk-in di beneficienza di 'Must Tattoo Skincare' in collaborazione con CNA Imperia

Must Tattoo Skincare, su input del primo membro della Must Crew Gianni Vela, ha organizzato sabato 20 maggio 2023 un Walk-in di beneficienza, una giornata in cui tutti i tatuatori in contemporanea hanno aperto le porte del loro studio e hanno tatuato senza appuntamento.

"Must Tattoo Skincare - si spiega nel comunicato - è un marchio di prodotti cosmetici per la cura della pelle tatuata nata dall’azienda San PietroLAB Cosmetics di Diano San Pietro. Offre prodotti tecnici da utilizzare durante la fase di realizzazione, nella cura, nel mantenimento e nella protezione del tatuaggio. La Must Crew è composta dai tatuatori più affezionati, i migliori artisti del panorama italiano che dimostrano di abbracciare appieno i valori fondanti del marchio.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con CNA Imperia (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa) che con la sua presenza capillare su tutto il territorio nazionale, si propone come partner collaborativo, rappresentativo, specialistico. Tutti i tatuatori partecipanti hanno indossato una maglietta celebrativa dell’evento disegnata per l’occasione da Cristian Di Costanzo, presidente CNA Tatuatori Imperia.

Gli studi di tatuaggio partecipanti sono stati:

- Angeli e Demoni di Vela Gianni, Via San Domenico, 6, Chieri (TO)

Instagram: angeliedemonitattoo

- Vento Forato di Cristian di Costanzo, Piazza de Amicis 19, Imperia

Instagram: ventoforato

- My Lily of ink di GianMarco Loche: Piazza Giuseppe Garibaldi 7, Cagliari

Instagram: gianmarcolochetattooartist

- Studio di Tatuaggi Black Sin: Viale Matteotti 512, Cesena

Instagram: blacksintattoo_studio

- Ink Mate Tattoo di Berlanda Ezio: Corso Centrale 52, Levico Terme, Trento

Instagram: ezioberlanda_tattoo

- Blood and Bravery di Diego Giamo: via cantorrivo 24, Acquapendente, Viterbo

Instagram: blood_and_bravery_tattoo

Sono stati raccolti circa 1000 € che sono stati devoluti ad associazioni di volontariato che operano presso il Gaslini di Genova.

Quanto dichiarato dal Christian Di Costanzo, presidente CNA Tatuatori Imperia 'Ottima occasione per mostrare che insieme si può fare molto, tutto. Molti credono che i tatuatori siano persone che vivono in un mondo tutto loro, siamo invece dei professionisti capaci e impegnati', si è rivelato vero. L’iniziativa è stata di ispirazione per altre attività simili. Questa settimana altri studi organizzeranno Walk-in in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna".