Lezione di legalità, i carabinieri incontrano gli studenti di Dolceacqua (Foto e video)

Lezione di legalità per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di Dolceacqua. Alcuni carabinieri, questa mattina, si sono, infatti, confrontati con i ragazzi della terza media.

“Il capitano dei carabinieri di Ventimiglia Marco Da San Martino e il maresciallo di Dolceacqua Pasquale Mennitto hanno incontrato i ragazzi delle classi terze per un progetto legato alla legalità” - fa sapere il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo della Val Nervia Francesco Lettieri.

I militari, nella loro esposizione, si sono soffermati su diversi argomenti che hanno interessato i giovani. “Si è parlato in generale del rispetto delle regole, dell’uso del cellulare, delle sigarette elettroniche, che purtroppo oggi vendono vendute a forma di evidenziatori anche se non lo sono. Si è cercato di far comprendere la pericolosità di certe azioni” - dice il dirigente scolastico.