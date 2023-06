Imperia: festa di fine anno per la scuola Primaria di piazza Mameli con l'Assessore Laura Gandolfo

Si è svolta oggi pomeriggio la festa di fine anno della scuola primaria di piazza Mameli ad Imperia, organizzata dalle insegnanti con l’aiuto del ‘Comitato Genitori’, in occasione della quale ha presenziato il nuovo assessore ai servizi scolastici, Laura Gandolfo, nella sua prima uscita ufficiale.

L’assessore, molto presente nel suo primo mandato nel mondo scolastico con le politiche ambientali, ha portato i saluti del Sindaco e rinnovato l’impegno dell’amministrazione per le scuole e per i bambini, fortemente rinnovate in città grazie ai fondi PNRR. La festa di fine anno all’insegna del progetto ‘Eco School’ ha posto in primo piano proprio le politiche ambientali e la tutela del mare e dell’ecosistema marino.

Oltre a ringraziare il Sindaco e Assessore Laura Gandolfo per la vicinanza alla scuola elementare, i genitori hanno ringraziato la vice preside l’insegnante Gabriella Cucchi, tutte le maestre ed il personale scolastico per l’anno scolastico e per la capacità di aiutare e supportare i bambini, segnati dall’incidente del pullman in occasione della gita scolastica del 3 marzo scorso.