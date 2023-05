Bordighera: si rompe il collettore fognario, divieto di balneazione tra i bagni Paloma e Lido

In guasto alla rete fognaria del lungomare Argentina di Bordighera, nella zona dello stabilimento balneare Kukua, ha provocato uno sversamento del canale di scolo esistente.

Per questo il sindaco della città delle palme, Vittorio Ingenito, ha emesso una ordinanza per il divieto di balneazione del tratto di mare tra i bagni Paloma ed i Lido a levante per circa 200 metri.

E’ stata Rivieracqua ad informare il comune della rottura del collettore fognario nel tratto interessato e, quindi, a scopo cautelativo per la salute pubblica è stato emesso il divieto di balneazione e il divieto di transito sulla spiaggia fino alla fine dei lavori di sistemazione del tratto di rete fognaria.