Ventimiglia: Tiziana Panetta all'indomani del ballottaggio "Pronti a fare una opposizione propositiva" (Video)

“Faccio i miei complimenti a Flavio. I cittadini hanno fatto la loro scelta per Ventimiglia che era di centrodestra e così è tornata”. All’indomani del ballottaggio, queste sono le parole di Tiziana Panetta, ex Assessore ed ex candidato sindaco, nel commentare la vittoria di Flavio Di Muro.

“Ora vedremo gli sviluppi – termina – ma noi faremo una opposizione propositiva. Speriamo solo che, alcuni dei nostri progetti siano portati avanti, nell’interesse della città. Noi siamo con i cittadini e per loro. Amando Ventimiglia ci auguriamo che la città possa finalmente rinascere”.