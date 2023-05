Sanremo: incontro conclusivo del progetto ‘Guido bene, guido sicuro’ all’Istituto Ruffini-Aicardi di Valle Armea

Il progetto è nato da una collaborazione tra il Corpo di Polizia Locale del Comune di Sanremo, la FMI - Federazione Motociclistica Italiana e la Croce Bianca di Imperia, con il patrocinio della Prefettura di Imperia: una modalità nuova per confrontarsi con i ragazzi su un tema molto importante, la sicurezza nella circolazione stradale alla guida delle moto, veicoli molto diffusi a Sanremo e più vulnerabili, rispetto alle automobili, in caso di incidente stradale.

Gli studenti nella prima fase hanno seguito una parte teorica a scuola, dove un pool di tecnici ha illustrato le principali norme di comportamento al codice della strada e le conseguenze in caso di violazione, abbigliamento specifico e tecnica di guida, basi del primo soccorso.

Il secondo incontro si è svolto nel piazzale esterno della scuola, trasformato per l’occasione in un circuito e riservato ad uso esclusivo: con moto elettriche, giubbotti con protezioni, guanti e caschi, i ragazzi hanno sperimentato quanto illustrato dai tecnici, imparando le corrette modalità di guida attraverso slalom tra birilli e percorsi guidati.

Lunedì 22 maggio, nella sede di Valle Armea a Bussana, si sono riuniti il Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Il Grande, il Consigliere Comunale Luca Lombardi, per la Polizia Locale il Primo Commissario Erica Biondi Zoccai e il Sovrintendente Enzo Marin, Livio Bellone e Roberto Sassone tecnici della FMI e Davide Marino della Croce Bianca di Imperia, per consegnare gli attestati di partecipazione a chi ha completato il corso ed estrarre a sorte e regalare ai ragazzi caschi e accessori per la moto, omaggi di alcuni sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa.

La Dirigente, Maria Grazia Blanco, ringrazia il Comune di Sanremo per l'iniziativa, che ha avuto grande riscontro, e auspica possa diventare un progetto da ripetersi ogni anno.