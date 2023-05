Imperia: ‘Aspettando la notte bianca’, giovedì prossimo primo appuntamento a Costa D’Oneglia

Il Circolo Manuel Belgrano di Costa D’Oneglia si prepara ai festeggiamenti per la notte bianca con una serie di eventi ‘collaterali’. Prende il via, aprendo la stagione estiva, ‘Aspettando la notte bianca’ una serie di momenti dedicati alla musica. Il primo appuntamento sarà giovedì 1° giugno alle ore 20.00 in piazza del Duomo a Costa D’Oneglia con la ‘Trimurti’ psichedelic blues & Joe Garibaldi in concerto. L’ingresso è gratuito e sarà presente servizio bar.